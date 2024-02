Celta Vigo-Barcellona sabato 17 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Benitez pensa a rilanciare Iago Aspas

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In questa stagione ilnon riesce proprio ad essere affidabile: dopo l’annuncio di Xavi che ha lasciato libera la panchina per la prossima stagione, erano arrivate due vittorie che facevano ben sperare ma domenica è arrivato un passo falso abbastanza clamoroso, in casa contro il Granada. I catalani sono tornati a 10 punti dal InfoBetting: Scommesse Sportive e