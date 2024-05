Ganna si commuove al Giro d’Italia | Ho dovuto superare i miei limiti per battere Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Filippo(INEOS Grenadiers) vince con il brivido la cronometro valida per la quattordicesima tappa del2024. Una freccia tricolore che sfreccia e non lascia scampo a nessuno, rifilando distacchi abissali a tutta la concorrenza, a parte quel fenomeno totale di Tadej(UAE Team Emirates). L’azzurro riesce finalmente a vincere una frazione nell’edizione n.107 della Corsa Rosa, e lo fa veramente in grande stile, mangiandosi i 31,2 km che erano in programma nella prova contro il tempo di oggi da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. Una prestazione semplicemente mostruosa, nonostante subito dopo l’arrivofosse tutt’altro che soddisfatto. Trentacinque minuti e due secondi il tempo del campione italiano di specialità, che chiude con una spaventosa velocità media di ...