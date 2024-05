Giro d’Italia 2024 - Ganna | Mancava vincer - giornata emozionante

(Di sabato 18 maggio 2024) “Devo ringraziare tutti i tifosi, mi hanno dato una spinta in più durante tutto il percorso. Vediamo il lato positivo, mitornare al, mie, oggi è stata una bellapiena d’emozioni. Chiediamo al pubblico di fare attenzione, è un attimo cadere, siamo sempre più in equilibrio. A volte vedi gente in curva che si fa i selfie col telefonino. Penso che un’immagine impressa nella mente valga più di una foto, ti fa avvicinare di più a questo sport“. Così un emozionato Filippo, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria nella cronometro da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, quattordicesima tappa del. SportFace.

