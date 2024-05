Cade in acqua facendo canyoning - uomo morto nel Lecchese

(Di sabato 18 maggio 2024) È deceduto l'di 33 anni che, nella tarda mattinata di oggi, è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino mentre faceva. L'è stato recuperato e successivamente trasportato in gravissime condizioni, con manovre di rianimazione in corso, all'ospedale di Lecco con l'elisoccorso.

