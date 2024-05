Londe - auto in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 - Un brutto incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 maggio. Subito sono stati allertati i soccorsi. Ideldel comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle ore 15.30 nel comune diin Via di Vierle, per un incendio di un’vettura che mentre circolava ha iniziato a fumare mentre era in strada. Successivamente l’ha presoe lehanno avvolto di fatto l’intero veicolo. Idelhanno effettuato lo spegnimento della vettura, che però è andata completamente distrutta. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte e non risultano feriti. Maurizio Costanzo

