Afghanistan - attacco a Bamiyan | 6 vittime tra cui 3 turisti spagnoli

Sette i sospetti arrestati per la strage a Bamiyan - Sette i sospetti arrestati per la strage a bamiyan - Sono sette i sospetti arrestati dopo l'attacco contro un gruppo di turisti in un bazaar di bamiyan, in afghanistan, nel quale sono rimaste uccise sei persone, tra cui tre spagnoli. Lo riferisce il ...

Attentato contro i turisti in un mercato vicino ai Buddha di Bamiyan: è strage - Attentato contro i turisti in un mercato vicino ai Buddha di bamiyan: è strage - Tre turisti spagnoli e un membro talebano e due civili afgano sono stati uccisi venerdì 17 maggio 2024 in un attentato a bamiyan, nell'afghanistan centrale. Nell'aggressione condotta da uomini armati ...

Trasportate al centro di Emergency 5 feriti in attacco a Bamiyan - Trasportate al centro di Emergency 5 feriti in attacco a bamiyan - Sono stati trasportati al centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul, 5 feriti dell'attacco armato avvenuto a bamiyan (circa 200 km a nord ... direttore del programma di Emergency in ...