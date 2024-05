Giro d’Italia 2024 - la tappa 15 di Livigno in tv | favoriti e orari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Desenzano del Garda, 18 maggio– Finalmente il sigillo di Pippo Ganna sul. Sua la cronometro di Desenzano, dominata con 29 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar, che ha guadagnato ulteriore terreno sui rivali in classifica generale in vista del tappone di, il quale potrebbe definitivamente chiudere i conti. Sul Lago di Garda buone cose anche da Thymen Arensman, ricandidato per un piazzamento in top five, Geraint Thomas, e Antonio Tiberi, pienamente in corsa per il podio assieme a Ben O’Connor, mentre Daniel Martinez ha pagato e chiuso solo quattordicesimo a 1’45” dal vincitore e a circa 40 secondi da tutti gli uomini di classifica. La nuova generale parla chiaro con Pogacar in rosa con 3’41” su Thomas, 3’56” su Martinez, 4’35” su O’Connor e 5’17” su Tiberi, mentre Arensman è risalito in seta ...