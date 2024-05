Franco Di Mare - lo struggente messaggio di Fazio dopo la morte del giornalista VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 18 maggio 2024) Personaggi Tv. Ieri, 17 maggio 2024, èDi, exe conduttore Rai. Qualche settimana fa, Diera apparso in televisione per l’ultima volta durante un’emozionante intervista a Che tempo che fa. La storia della malattia delha commosso tutti.la notizia della sua, in molti hanno voluto ricordare il professionista che per tanti anni è entrato con passione nelle case degli italiani. Tra loro c’è anche Fabio, al quale ilmalato di tumore aveva affidato la sua ultima intervista televisiva: il conduttore ha condiviso sui social unin ricordo diDi. (Continuale foto) Leggi anche: ...