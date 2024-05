Giro d’Italia 2024 - Filippo Zana | Crono davvero tost - ora recupero in vista di domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Una giornata meno critica del previsto per. Diventato l’uomo di classifica della Jayco-AlUla, il venticinquenne di Thiene si è difeso degnamente nellametro di oggi alda Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, chiudendo ventiquattresimo perdendo ‘soltanto’ 2’03” dalla maglia rosa Tadej Pogacar. In una giornata in cui ipotizzava di poter perdere un po’ di terreno dai migliori,è riuscito addirittura a guadagnare una posizione in classifica generale, salendo al settimo posto scavalcando Romain Bardet (team dsm-firmenich PostNL) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), andati molto peggio di lui, venendo però superato al contempo da Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers). Una dimostrazione pratica sui suoi miglioramenti nelle prove contro il ...