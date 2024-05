Bergamo ci riprova | maxischermo per la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – A, la voglia di condividere un’emozione lunga 90 minuti supera la scaramanzia dovuta a un precedente recente quanto poco fortunato. Mercoledì 22 maggio, in occasione delladi, che vedrà l’sfidare a Dublino il, campione di Germania, i tifosi della Dea che non sono riusciti a partire per l’Irlanda potranno godersi la partita di fronte al. Un rituale andato in scena anche mercoledì scorso, in occasione delladi Coppa Italia disputata contro la Juventus. In quell’occasione non è andata bene: i bianconeri hanno prevalso 1-0, sollevando il trofeo, e i tanti che erano convenuti per tifare l’sono ...

Manca sempre meno. La partita attesa da una città intera sta per iniziare. Mercoledì 15 maggio alle 21 l’Atalanta scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Juventus: in palio c’è la Coppa Italia . Un trofeo che potrebbe rappresentare la ...

Bergamo . In occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, il Comune di Bergamo ha scelto di mettere un maxischermo e ha emanato la conseguente ordinanza di modifica alla viabilità . Lo schermo, realizzato ...

Roma. “La guardo perché è molto bella…”. Gianluca Scamacca non sarà disponibile a causa di una squalifica che lo costringerà in tribuna, ma si presenta in conferenza stampa con gli occhi fissi sulla Coppa Italia che i suoi compagni si contenderanno ...

