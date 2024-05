Canoa slalom - Italia undicesima nel K1 maschile a squadre agli Europei Titoli ai cechi ed alle slovene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) A Tacen (Lubiana), in Slovenia, si è conclusa la penultima giornata deglisenior 2024 di, interamente dedicata al kayak: dopo le gare individuali, culminate con l’oro di Giovanni De Gennaro, lo stesso azzurro, assieme a Gabriele Grimandi e Xabier Ferrazzi è stato protagonista della prova a, chiusa però inposizione. La garaviene vinta dalla Repubblica Ceca, grazie ad un percorso netto completato in 105.17, con ampio margine sull’Austria, all’argento in 109.52, a 4.35 nonostante il percorso netto. Bronzo per la Francia in 109.86, a 4.69, col risultato condizionato da 8 penalità.l’con 215.12, a 109.95, con ben 108 penalità a causa di 4 tocchi di palina e 2 salti di porta. La prova ...