Atletica Cussini sugli scudi a Modena Bene Ferrozzi e Bonafè in pista

(Di martedì 13 febbraio 2024) E’ stato un altro weekend di gare e di buone prestazioni per gli atleti del Cus Ferrara, che hanno partecipato ai meeting indoor die di Padova. In evidenza ancora il giovane Tommaso, che sabato aha ulteriormente abbassato il suo fresco personale nei 60 m; dopo il buon 7”47 della scorsa settimana, ha fermato il cronometro a 7”45 e piazzandosi in quarantottesima posizione tra i 126 atleti in gara della categoria Assoluti. Classe 2006, Tommaso proviene dal calcio e da poco più di un anno si allena sotto la guida del tecnico ed ex atleta Claudio Lorenzetto, con il quale ha affinato le sue buone qualità di corsa approdando nella nuova categoria Juniores e tra gli Assoluti con belle prospettive di ulteriore miglioramento. Queste prime uscite nelle gare dei 60 metri servivano infatti come preparazione ai 200 e 400 ...