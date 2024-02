Sanremo | Ruotolo Pd | ' censura artisti fatto gravissimo | Rai sempre più al servizio di P Chigi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Quello che è successo ieri in Rai è grave. Prima la velina e poi lanello stesso programma, Domenica In su Rai Uno”. Lo dichiara Sandro, responsabile informazione del Partito democratico. “La nota dell'Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, letta da Mara Venier ha il sapore di una velina inopportuna e sbagliata. Siamo tutti d'accordo nel condannare la strage di Hamas del 7 ottobre e siamo tutti d'accordo per un cessate il fuoco umanitario a Gaza -prosegue-. Non compete all'Amministratore delegato della Rai, interpretare le dichiarazioni di un artista e imporre la sua velina". "Enello stesso programma di ieri, aver interrotto, come haMara Venier, un altro artista che si era esibito a San Remo, Dargen D'Amico, sugli immigrati perché ‘siamo qui per parlare di musica e divertici, ha il sapore della', di una Raipiù aldi palazzo”, conclude.