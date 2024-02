Le hoodie sono state le protagoniste inaspettate della prima serata di Sanremo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Festival diè quel posto magico in cui tutto è possibile. C’è chi sale sul palco con un enorme fiocco rosso, chi con una scopa in mano e chi invece ricoperto di orsetti di peluche. Insomma, non cisolo i look firmati Prada per Mahmood o Zegna per Diodato, ma da tempo ormai il palco dell’Ariston è diventato un terreno franco in cui tutti posesprimere al meglio il loro concetto di stile. Sarà anche per questo che ieri sera, tra la lunga lista di abiti e completi, hanno fatto la loro comparsa due felpe con il cappuccio indossate rispettivamente da Gazzelle e Lazza. Il cantante romano ha preferito una versione classica, nera con tanto di cordini, abbinata con l’accoppiata formal camicia bianca e cravatta nera in un total look MSGM realizzato appositamente per l’occasione. Diverso il discorso per Jacopo, che per il suo ...