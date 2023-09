“50 top pizza” | la classifica premia la Campania | in due si dividono il primato

Leggi su anteprima24

And the winner is, anzi, and the winners are. Perchè i vincitori sono due e sono entrambi campani. "50 Top Pizza World 2023": la nostra regione: primo posto ex-aequo "10 Diego Vitagliano Pizzeria" (Napoli) e "I Masanielli – Francesco Martucci" (Caserta). Alle loro spalle c'è New York, Barcellona e Tokyo, poi tornano a bomba altre campane come 50Kalò (settima), I Masanielli di Sasà Martucci (decima), Francesco e Salvatore Salvo (dodicesima), CambiaMenti (sedicesima), La Notizia 94 (ventesima). Il solito plebiscito per una specialità che, nonostante il radicamento mondiale, resta appannaggio della zona in cui e nata ed è davvero cultura, appartenenza, simbolo di una terra. Qui la classifica completa: 50 Top Pizza World 2023