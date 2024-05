L’intervista Barsotti mastica amaro per l’occasione persa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una immensa occasione sprecata per strappare subito il fattore campo a Ruvo di Puglia. Non ci sono troppi giri di parole per analizzare la sconfitta di gara-1 della Fabo in terra pugliese. Dilapidato un +16 che a sei minuti dalla fine del terzo quarto sapeva di mezza sentenza, Ruvo alle corde e gli Herons con tutta l’inerzia di questo mondo addosso. E poi? E poi è calato il buio. Un ko difficile da digerire, figlio sia della beneficiata al tiro di cui la squadra di Rajola è stata protagonista, ma anche da una compartecipazione di quella diche nel post-partita parla giustamente di squadra che "si è smarrita nella costruzione del gioco, perdendo il filo del gioco in attacco". Un riferimento chiaro alle difficoltose (eufemismo) entrate nei giochi di fronte alla zona proposta da Ruvo. Senza il benedetto gioco interno, gli Herons hanno preso tiri da fuori troppo ...