Atalanta U23 - e il sogno svanito

(Di lunedì 20 maggio 2024) La favola bellissima della debuttanteUnder 23 si è conclusa senza lieto fine, in modo beffardo. Dea eliminata pur avendo pareggiato il conto con il Catania, perdendo martedì un casa 0-1 e vincendo sabato 1-0 al Massimino. Etnei qualificati, senza i supplementari, perché testa di serie nel tabellone dei playoff nazionali in quanto vincitori della Coppa Italia di categoria. Ma resta ai giovani nerazzurri la soddisfazione di una grande prima stagione, con il quinto posto in campionato e l’approdo ai playoff nazionali dopo aver eliminato nei turni preliminari prima il Trento e poi il Legnago. "Il bilancio di quest’anno è positivo, i ragazzi si sono dimostrati all’altezza e sono cresciuti tanto. L’ha un grande settore giovanile, non c’erano dubbi", ha detto alla fine l’allenatore dei bergamaschi Francesco Modesto. "È un peccato non ...

LA PARTITA. Cresce l’attesa per il big match di questa sera, mercoledì 15 maggio, a Roma : Atalanta-Juve in campo per l’ambitissima Coppa Italia.

LA PARTITA. Almeno 20mila i tifosi bergamaschi che sono andati in bus e treno, ma anche in auto a Roma per la finale di Coppa Italia. E per chi resta in città pronto il maxischermo in piazza Vittorio Veneto.

