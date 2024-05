Il Pietrasanta va k o Addio ai sogni di gloria

(Di lunedì 20 maggio 2024)1 REAL CERRETESE 2(4-2-3-1): Citti; Vaselli, Genovali, S. Ceciarini, Laucci; Ghelardoni, Tosi; Szabo, Falorni, Tragni; Mengali. (A disp.: Mariani, Da Prato, Bonuccelli, Bondielli, Lorieri, Raffaetà, Mancini, Pinelli, Magi). All. Giuseppe Della Bona. REAL CERRETESE (3-5-2): Battini; Nieri, Michelotti, Lamberti; Melani, Cerboni, Fioravanti, Menconi, Grasseschi; Bouhafa, Fedi. (A disp.: Nigro, Pagliai, Tramacere, Tolaini, Lelli, Meucci, Pisano, Bosco, Masoni). All. Andrea Petroni. Arbitro: Gianluca Noto di Pisa. Reti: 8? pt autogol Szabo (RC), 9? autogol Nieri (P); 15’ st Lamberti (RC). LAMPORECCHIO – Si ferma in finale playoff il cammino (comunque impressionante, considerato da dove era partito) deldi Giuseppe Della Bona nel girone A di Promozione Toscana. Ieri sul campo neutro dei ...

È morto Roberto Toni. Produttore di teatro - È morto Roberto Toni. Produttore di teatro - Scomparso a Firenze, Roberto Toni, era stato per molti anni anima e direttore artistico del Teatro Niccolini, ma era profondamente legato anche a pietrasanta, città che continuava a frequentare ...

Marina di Pietrasanta: la 'Donna Tartaruga' di Finotti torna in piazza XXIV Maggio a Tonfano - Marina di pietrasanta: la 'Donna Tartaruga' di Finotti torna in piazza XXIV Maggio a Tonfano - A tutti gli artisti e gli artigiani che, come loro, hanno reso pietrasanta la "Piccola Atene" della Versilia, assicuriamo il più forte impegno non solo nella cura delle opere ma anche nella loro ...

Finale playoff amara per il Pietrasanta: passa la Real Cerretese - Finale playoff amara per il pietrasanta: passa la Real Cerretese - Piange il pietrasanta nella finale del girone A di playoff giocata a Lamporecchio. A qualificarsi per il quadrangolare finale, che servirà per stilare la graduatoria di merito per i ripescaggi in ...