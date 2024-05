Max Pezzali presenta il nuovo fumetto a Milano in vista del tour

(Di lunedì 20 maggio 2024) Indell’uscita delsuo comic book Discoteche Abbandonate, Max(in collaborazione con Operazione Nostalgia e One More Time) è stato protagonista di uno speciale evento sabato 18 maggio apresso l’Edicola di Piazza Giovine Italia. È stato possibile acquistare i fumetti di All Stars e farseli firmare dallo stesso Max. Ilè legato alnegli Stadi – il MAX FOREVER (HITS ONLY) – che partirà dal 9 giugno 2024 a Trieste. Oltre alDiscoteche Abbandonate, le cui copie sono state autografate dall’artista in un’esclusiva signing session, in vendita anche gli altri fumetti della linea All stars, l’action figure Max Mito ’93 e il merchandising di Max Forever. Lo show sarà completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite ...

