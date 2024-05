Fortis - si cambia Bandinelli presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) La lunga storia d’amore con laJuventus 1909 si è conclusa. Dopo dodici anni di presidenza Riccardo Borselli lascia la gloriosa società di calcio di Borgo San Lorenzo, con tanti trionfi e con svariati trofei messi in bacheca. Gli subentra Alessandro, imprenditore fiorentino, presentato l’altro ieri durante una serata di calcio a ’Vivi Lo Sport’, manifestazione mugellana che si svolge ogni anno. Nella serata del cambio della guardia, le prime parole pronunciate dal nuovo numero uno dellasono tutte rivolte a Riccardo Borselli per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni della sua presidenza. "Cercherò di eguagliare questo ottimo lavoro del mio predecessore – ha dichiarato il nuovo numero uno della società biancoverde – se non addirittura di fare meglio, realizzando un nuovo progetto tecnologicamente ...