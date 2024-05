Fermana - quanto amaro in bocca Addio alla C e alla sfida con l’Ascoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Filippo Rocchi Se c’è una cosa sicura del futuro della, forse l’unica, è che il professionismo non c’è più. Dopo sette anni, i gialloblù lasciano la serie C senza possibilità di ripescaggio, già "usato" dopo la retrocessione ai playout contro la Viterbese di due anni fa. All’epoca fu Vecchiola a fare da paracadute della. Proprio a lui, dopo la promozione in C, gli si chiedeva di riportare la squadra al Del Duca. Il derby conmanca da troppo tempo: l’ultimo risale al 30 marzo del 2002. La coppia d’attacco dellaera formata da Nassi e Lemme, marcati da un certo Barzagli, campione del mondo quattro anni dopo. Il paradosso è che, quandoretrocede dserie BC, la ...

