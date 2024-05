Pericolo orange per l’Inter | l‘Ajax tenta ancora Chivu per la rifondazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Al Milan basta un pareggio, nello scontro diretto contro il Torino, per volare alla fase playoff. Sesto posto, con i granata che restano a -2, sorpassati anche dal Cagliari che era già fuori dai giochi. Ora i ragazzi di Abate sfideranno la Lazio, venerdì alle 15., invece, ha chiuso al primo posto ed entrerà in gioco a partire dalla semifinale, sfidando lunedì 27 maggio la vincente di Atalanta-Sassuolo. Il successo proprio sull’Atalanta dell’ultimo turno (2-0) ha certificato la vetta della classifica a +2 dalla Roma. Nerazzurri al lavoro per la panchina della prossima stagione:ha ricevuto una proposta (in ottica prima squadra) da parte dell’Ajax. Per la successione Zanchetta (Under 17) ha superato Baldini (Trento). Lu.Mi.