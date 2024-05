Prezzo petrolio in aumento - Wti scambiato a 80,25 dollari

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 79,88 dollari al barile con un aumento dello 0,78% mentre il Brent con consegna a luglio passa di mano a 84,45 dollari al ...

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 79,34 dollari al barile con un aumento dello 0,14% mentre il Brent con consegna a luglio passa di mano a 83,54 dollari ...

Euro in lieve aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Euro pea è scambiata a 1, 0880 dollari con un aumento dello 0,10% e a 169,4100 yen con una crescita dello 0,14%.

Dalle azioni ai metalli c’è il rally oggi, cosa succede nei mercati - Dalle azioni ai metalli c’è il rally oggi, cosa succede nei mercati - Gli indici asiatici sono aumentati, sostenuti dalle azioni delle società legate ... con la banca centrale che ha agevolato 1 trilione di yuan (138 miliardi di dollari) in finanziamenti aggiuntivi e ...

