Le pagelle Kumbulla colpisce ancora - Henrique irriconoscibile ed espulso

(Di lunedì 20 maggio 2024) CONSIGLI 6. Una sola parata – su Zappa nella ripresa – e due gol cui non può opporsi. Gara paradigmatica di una stagione difficilissima. MISSORI 6. Prima da titolare nella massima serie per il laterale scuola Roma. Se la cava, mettendo anche in mezzo un pallone interessante a metà primo tempo (1’ s.t. Defrel 5,5. Aggiunge corsa alla fascia destra, null’altro) ERLIC s.v. Prende una brutta botta già al 2’, ricadendo male dopo un colpo di testa, e chissà quando la circostanza pesa su una prova mai troppo sicura, chiusa peraltro poco meno di 20’ di gioco (19’ s.t.4,5. Nervoso e impreciso, e sempre ad un passo dal patatrac, che arriva nel finale: disastroso, infatti, sul rigore) TRESSOLDI 5. Lapadula gli aveva già fatto vedere i sorci verdi all’andata: offre sgradita replica di quanto si vide a dicembre alla Domus Arena: rischia l’inenarrabile al 7’, poi ...