Tudor | Con l’Inter non facile per nessuno! Punto guadagnato

(Di lunedì 20 maggio 2024)soddisfatto dopo il pari della sua Lazio contro. Il tecnico croato parla di, nonostante il pareggio nerazzurro nel finale.? Intervistato da Rai Radio Sport, Igorha commentato il pareggio della sua Lazio di ieri controa San Siro per 1-1: «Non siamo riusciti a fare questo scherzetto completo, ma ci fa contenti alla fine. Venire qua contro questa squadra fatta di questi campioni e con questo modo di giocare non èper. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo corso e speso tanto, è uncon merito. Ora vediamo l’ultima partita, poi tireremo le somme». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

