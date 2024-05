Micheli - sono giorni difficili per il capo scouting del Napoli Corbo

(Di lunedì 20 maggio 2024)per ildel. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica È stato scritto. Primo stop dopo vent’anni di presidenza. Giovedì scorso ha parlato chiaro. Non si ferma, prosegue il viaggio.Ammette i suoi errori, non li riconosce tutti, parte ne scarica su altri senza dirlo in pubblico, ma le voci di dentro raccontano abbastanza,per ilMaurizioche propose lo spaesato Bernardo Natan come erede del pilastro Kim. Riparte dal burrone che si è creato subito dopo lo scudetto. Promette: “Vi darò unfortissimo”. Un modo per ...

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati su X post che hanno collegato le aurore apparse nei giorni scorsi in diverse aree del pianeta al programma HAARP . Uno di questi recita: “Aurora boreale, depistaggio per occultare un esperimento HAARP ”. ...

Chi tiene le fila del potere in Iran e cosa può succedere ora - Chi tiene le fila del potere in Iran e cosa può succedere ora - La probabile morte di Raisi non sconvolge la struttura di potere della Repubblica islamica: Khamenei ha già detto che «non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese».

Milano, dentro l'Università Statale occupata: biscotti, cartelli, attacchi al rettore e vandalismi firmati con la A di anarchia - Milano, dentro l'Università Statale occupata: biscotti, cartelli, attacchi al rettore e vandalismi firmati con la A di anarchia - Tra i giovani accampati nei chiostri che protestano contro la guerra Gaza. L'atmosfera è placida ma sui muri si ripetono gli insulti. All'esterno il battibecco con tre turiste al banchetto di accoglie ...

L'Iran al voto in 50 giorni in un paese già in crisi - L'Iran al voto in 50 giorni in un paese già in crisi - La Repubblica islamica, vessata dalle sanzioni economiche e coinvolta in un conflitto sempre più aspro con Israele, potrebbe tenere elezioni presidenziali in meno di due mesi.