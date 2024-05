Oro ritocca record, prezzo spot a 2.448 dollari l'oncia - Oro ritocca record, prezzo spot a 2.448 dollari l'oncia - Cresce ancora in prezzo dell'oro: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.448,22 dollari l'oncia con un aumento dell'1,37%. L'oro con consegna a giugno (Comex) è ...

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 80,25 dollari - prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 80,25 dollari - prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 80,25 dollari al barile con un aumento dello 0,24% mentre il Brent con ...

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 31 euro - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 31 euro - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, salgono dell'1% a 31,1 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...