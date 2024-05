La conferma di Marzetti | | Grande Atletico Ascoli Siamo già al lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con la finale playoff disputata ieri tra L’Aquila e Sambenedettese si è chiuso il campionato di serie D. Da oggi si inizierà a pianificare la stagione 2024-2025 considerando anche le squadre che hanno vinto il campionato di Eccellenza delle proprie regioni e che andranno a sostituire le retrocesse Matese, Vastogirardi, Alma Juventus Fano e Tivoli che ha perso lo spareggio playout per 3-2 in casa contro lo United Riccione. Per la regione Marche la squadra promossa dall’Eccellenza è la Civitanovese, in Abruzzo ha stravinto il Teramo, per il Molise è tornato in Serie D l’Isernia, per la regione Lazio è stato il Terracina a vincere il campionato di Eccellenza. Dalla serie C è retrocessa la Fermana che prenderà il posto del neopromosso Campobasso. Insomma, il girone F di serie D sarà come sempre il più competitivo e l’dovrà farsi trovare ...