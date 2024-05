Incisa, il sogno continua. Battuta la Resco nel derby - incisa, il sogno continua. Battuta la resco nel derby - Conquistato l’accesso allo spareggio per puntare ancora più in alto. Decisive le reti nella ripresa di Giusti ed Espinosa. Nervosismo nel finale . .

Prima e seconda categoria. Oggi in campo per play off e play out - Prima e seconda categoria. Oggi in campo per play off e play out - Nel Girone D, al "Comunale" del Pontassieve, si affrontano la resco Reggello e l’Ideal Club incisa. In Seconda Categoria in programma play-off, con finali e semifinali, e play-out. Nel Girone F si ...

Resco Reggello e Rignanese in campo per la finale play-off del campionato di Prima categoria - resco Reggello e Rignanese in campo per la finale play-off del campionato di Prima categoria - In programma domani sul campo neutro di Pontassieve, la finale play-off del girone D di Prima categoria fra la resco Reggello e l’Ideal Club incisa, la cui vincente accederà ad una fase regionale. La ...