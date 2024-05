Varese - si cambia per salire in C

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) La delusione per l’eliminazione dai playout a opera del Vado è ancora fresca. Il Città di, però, non ha alcuna intenzione di vivere di rimpianti e si è anzi subito messo in pista per impostare la nuova stagione. Le sue prime mosse sono state l’individuazione di un nuovo consiglio d’amministrazione e di un nuovo direttore sportivo al posto di Davide Raineri che, al pari dell’allenatore Corrado Cotta, non proseguirà la sua avventura in biancorosso. Il nuovo cda avrà sempre al timone il presidente Paolo Girardi con Stefano Amirante nel ruolo di consulente legale. Al loro fianco il presidente del Gavirate Massimo Foghinazzi per la gestione del settore giovanile e una vecchia conoscenza, Antonio Rosati con il figlio Giovanni. Il nuovo direttore sportivo sarà invece Antonio Montanaro. "- ha detto quest’ultimo – rappresenta per me un ...