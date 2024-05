Prossimo allenatore Napoli - inaspettato stop di Conte | è rimasto infastidito!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Continua il casting per la panchina del, con Antonioche si allontana improvvisamente a causa di qualcosa che l’ha. Manca sempre meno alla conclusione della stagione del. Una sola gara di campionato e poi ci sarà il liberi tutti, con molti calciatori che lasceranno la città partenopea in maniera definitiva, su tutti Victor Osimhen che contro il Lecce al Maradona potrebbe disputare i suoi ultimi minuti in maglia azzurra. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha in mente di effettuare una vera e propria rivoluzione di mercato. Il primo tassello da colmare, però, resta quello dell’allenatori. In tal senso i segnali sembrano convergere tutti verso la soluzione che porta a Gian Piero Gasperini, che però – prima di poter pensare al– ha la finale di Europa ...