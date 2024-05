(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilha vinto i play off del girone B di serie D e può continuare a sperare nel ripescaggio in quello che sarebbe il suo storico esordio in serie C. Una strada che rimane lunga e difficile, ma nella quale la squadra gardesana può credere grazie ad un finale di stagione davvero splendido e che ha visto arrendersi ieri anche la Varesina, l’ultimo avversario di questi spareggi. Il confronto sulle sponde del Garda, a dire il vero, si è rivelato molto combattuto ed è rimasto aperto sino al termine. Solo a 2’ dal termine è arrivato il guizzo del bomber Paloschi che ha fatto la differenza, costringendo la pur valida compagine di mister Grilli ad arrendersi. Una vittoria allo sprint per i biancazzurri di(cittadina nella quale non a caso il giorno prima è arrivata la tappa del giro d’Italia) che hanno saputo fare loro una sfida nella ...

Impresa Desenzano. Ora tutto è possibile - Impresa desenzano. Ora tutto è possibile - Il desenzano vince i play off di serie D contro la Varesina con un gol decisivo di Paloschi. La squadra sogna il ripescaggio in serie C dopo una stagione brillante.

Nulla di fatto per la Varesina. La finale playoff se l’aggiudica il Desenzano - Nulla di fatto per la Varesina. La finale playoff se l’aggiudica il desenzano - La rete di Paloschi (ex attaccante del Milan) infrange i sogni delle Fenici che ora sperano nel ripescaggio in serie C (nella foto di repertorio il logo della squadra di calcio di Venegono Inferiore) ...

Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani - Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani - Giornata incredibile al Tre Stelle: grazie ad un gol di bomber Paloschi al 89’, il desenzano batte la Varesina (1-0) e si aggiudica la finale play off del girone B di serie D. Attenzione: a differenza ...