Playoff Prima Categoria Lo Smile già promosso non si ferma Conquistata anche la semifinale

(Di lunedì 20 maggio 2024) pgs1 sorbolo 0 PGS: Toni, Cantacesso, Piacentini (89’ Bastia), Allegra, Pattuzzi, Cavani (50’ Riva), Caselli, Lotti, Faella (93’ Ferrarini), Montorsi (75’ Gariboldi), Ferri (90’ Corsini). A disp. Botti, Stefani, Ceresoli, Gibertini. All. Santini SORBOLO BIANCAZZURRA: Ferrari, Ghirardotti (74’ Benassi) Guareschi, Ferrari, Margini, De Lillo, Mbaye, Ghezzi (60’ Dall’Aglio), Mercadanti, Koappa, Pezzani (47’ Miftah). A disp. Bonati, Sana, Pisani, Zoni, El Ghazzouli, Macchitella. All. Bertoli. Arbitro: Ghirardi di Ravenna Reti: 49’ Ferri Note: ammoniti Cavani, Gariboldi La Pgsgià certa da domenica scorsa del ripescaggio in Promozione (visto che ci sono 7 posti ed essendo terza in graduatoria fra le 8 qualificate ai quarti regionaliperdendo ieri non sarebbe comunque stata la peggiore ...

