Real Peretola e Daytona in evidenza

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nei play off di Seconda categoria sono i fiorentini dele delle squadre del giorno. Ilè riuscito ad espugnare il campo della Laurenziana vincendo 1-0 e domenica, in campo neutro, affronterà ilnella finale play off del girone ed in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari. Ecco i risultati dei vari gironi della Toscana: Laurenziana-0-1 gol di Drovandi, Acciaiolo-Ponte a Cappiano 2-0, Olimpic Sarteano-Virtus Asciano 4-0, Orbetello-Sorano 2-1, Prato Nord-Montagna Pistoiese 2-1, Sextus Bientina-Montecarlo 2-3, Stia-Guazzino 0-0,-Comeana 3-0 gol di Sereni, Marangio e Salah, Volterrana-Rosignano 0-1. Nei play out del girone H di Seconda categoria il Mercatale ...

