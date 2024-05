Avv Afeltra chiarisce | Debito Suning - non dell’Inter! Ora 2 scenari

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’avvocatoha spiegato la situazione legata al futurospiegando soprattutto che questa non intacca assolutamente il club di per sé. CHIAREZZA ? Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, l’avvocato Robertospiega ela situazione legata al futuro societario del club nerazzurro: «I 375 milioni non sono unappostato nei conti, tramite la Green Tower, ma sono undel gruppo. Sento da diverse parti delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è che Zhang se non sostituisce i soldi si va dal notaio a riscuotere le quote, ma si capirà se tramite le clausole presenti nell’accordo con Oaktree siano necessarie per la rilevazioneda parte del fondo. Se ...

