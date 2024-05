Nota tattica di Inter-Lazio | Dumfries entra e cambia la fascia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. ELEMENTO DI PESO – Nella seconda parte della stagione l’impatto di Denzelsi è un po’ perso. L’esterno non ha di fatto più ritrovato la brillantezza dei primi mesi, ma inha ricordato a tutti come la sua presenza possare ladestra nerazzurra. Risultando decisivo per l’1-1 finale. IMPATTO DALLA PANCHINA –è partito dalla panchina, subndo a Darmian al minuto 64. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: In totale il numero 2 ha messo ...