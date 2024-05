Tovaglie - centrini e presine | perché abbiamo dimenticato l’antica tradizione del corredo nuziale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 20 maggio 2024) In passato ogni sposa doveva arrivare al giorno delle nozze con la dote: beni economici, proprietà immobiliari, terreni, tutte le ricchezze della famiglia che contribuivano a far accrescere lo status della donna. Insieme alla dote, c’era poi il, usanza oggi poco diffusa, rimasta perlopiù al Sud, dal fascino incredibile: tutte le donne della famiglia si riunivano insieme e si dedicavano con cura al ricamo e il cucito per preparare la biancheria necessaria alla futura coppia. Un lavoro certosino che cominciava fin dalla nascita della bimba ed era motivo d'orgoglio. L'anticoAsciugamani, lenzuola, vestaglie, ma anche, tovaglioli,, canovacci per la cucina, confezionati ad arte con pizzi e merletti: unaandata in ...