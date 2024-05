Isola dei Famosi - chi è stato eliminato nella nona puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Prosegue l’avventura dei naufraghi in Honduras, protagonisti dell’edizione 2024 dell’dei. Il reality show è andato in onda in via eccezionaleserata di domenica 19 maggio con la sua, riservando al pubblico a casa numerosi colpi di scena. Non sono mancate le consuete prove fisiche che hanno portato i concorrenti ad ottenere ricompense, mentre le tensioni si sono fatte sempre più evidenti. Al centro delle discussioni in particolar modo è finita la campionessa Valentina Vezzali, accusata di vittimismo da alcuni dei compagni. Uno dei nominati ha dovuto inoltre, dire per sempre addio al programma, mentre le sorti delle squadre sono cambiate radicalmente.dei: prove ricompensa e sorprese Tra gli appuntamenti più attesi dai ...