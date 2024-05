Cocciaretto-Kabbaj oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Elisabettase la vedrà contro Yasminenel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Esordio decisamente abbordabile per la marchigiana, settima forza del tabellone. L’urna, infatti, le ha riservato la wild card di casa, classificata ben oltre le prime cinquecento giocatrici del ranking mondiale. Tra le due non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello, conche partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale contro una tra la tennista a stelle e strisce Kayla Day oppure la cinese Zhuoxuan Bai. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo...

Camilla Rosatello se la vedrà contro Yue Yuan nel primo turno del WTA 250 di Rabat 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina marocchina. Un bel risultato l’accesso al main draw per Camilla, che nell’ultimo anno si sta ...

Sky Sport Tennis ATP 250 Ginevra, ATP 250 Lione WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat - Sky Sport Tennis ATP 250 Ginevra, ATP 250 Lione WTA 500 Strasburgo e WTA 250 rabat - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 20 a sabato 25 maggio: due del circuito maschile ATP e d ...

Rabat: lunedì subito tre azzurre in campo - rabat: lunedì subito tre azzurre in campo - Subito in campo lunedì tre delle cinque azzurre in gara nel “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari che si sta disputando sulla terra rossa ...

Wta Rabat - Draw: Presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti - Wta rabat - Draw: Presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti - Si gioca a Strasburgo un WTA 500 e a rabat un WTA 250. Nessuna presenza italiana nel Wta in terra francese mentre sono tre le giocatrici italiane che saranno in campo in Marocco. Vediamo chi sono e il ...