Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare - traffico rallentato vicino all’aeroporto di Fiumicino | il video

AGI - Un bus turistico è andato in fiamme alle ore 8.30 di oggi sulla corsia esterna dell'A90, all'altezza dell'uscita tra Casilina e Prenestina, a Roma . Al momento dell'incendio nessuna persona si trovava all'interno. L'autista è sceso in tempo e ...

Rotoballe in fiamme nella frazione di Gragnano a Sansepolcro - Rotoballe in fiamme nella frazione di Gragnano a Sansepolcro - Nella notte, in frazione Gragnano di Sansepolcro, è stata data alle fiamme una rotoballa. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, dato che non tirava vento e l’incendio è rimasto circoscritto ...

Cumulo di rifiuti in fiamme. Fumo invade l’Hotel House - Cumulo di rifiuti in fiamme. Fumo invade l’Hotel House - Un residente dell’Hotel House segnalava lo sprigionarsi di fumo e fiamme da un cumulo di rifiuti di varia natura, tra plastica, cartone e tanto altro ancora, posizionato nella parte esterna a ridosso ...

Leonardo Fabbri grande protagonista al Meeting internazionale Città di Lucca: nuovo lancio oltre i 22 metri nel peso - Leonardo Fabbri grande protagonista al Meeting internazionale Città di Lucca: nuovo lancio oltre i 22 metri nel peso - Il risultato più atteso è stato quello del lancio del peso con Leonardo Fabbri c he quattro giorni dopo il record italiano di 22,95 a Savona vince scagliano l’attrezzo a 22,59 all’ultimo lancio. Occhi ...