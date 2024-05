Le pagelle degli ospiti La difesa soffre ma l’attacco punge sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Meli 6: risolve brillantemente su Karlsson e non ha responsabilità dirette sui gol. Allievi 6: in sofferenza nel fraseggio breve dell’avversario che spesso si conclude con pericoli. Offre l’assist per il terzo gol di Sbaffo. Shiba 5,5: salta a vuoto su Molina e patisce le palle aeree in area. Carpani 6,5: fendente al 33’, se non ci mette una pezza Zagnoni sarebbe stato l’1-1. Un minuto dopo si guadagna il rigore. Melchiorri 6: si trova la palla del possibile vantaggio nel primo tempo ma la spreca,la fisicità di Zagnoni ma è suo l’assist che procura il primo penalty. (56’ Raparo 6). Sbaffo 8,5: un pericolo già al 2’ quando incoccia nell’angolo e fa gridare al gol i suoi. Poi gara di sacrificio e freddezza, fino ai due rigori realizzati con grande sicurezza. Velenoso il suo tiro da centrocampo che per pochissimo non porta al 3-3 che poi segna con uno stacco ...