Baseball serie a La Palfinger fa doppietta Poviglio pareggia

(Di lunedì 20 maggio 2024) LaReggio Emilia fae mantiene il comando del girone E diA, con una vittoria di vantaggio sulla coppia Codogno-Oltretorrente Parma. Al "Caselli", a cadere, è Senago, al termine di due gare molto diverse tra loro: nella sfida pomeridiana, infatti, gli uomini di Biagini imprimono alla contesa un passo insostenibile per i rivali, costretti ad alzare bandiera bianca con un eloquente 16-0; nella gara serale, invece, gli ospiti vengono trascinati da Sheldon sul monte di lancio, rimontano all’ottava ripresa lo svantaggio e cadono solo all’extrainning col punteggio di 2-1. Nel girone B, pari casalingo per la Platform-Tmc, che impatta con Modena: gli ospiti vincono sfruttando al meglio le occasioni avute, con un 13-3 figlio di 6 valide che valgono la chiusura anticipata del match alla ...

