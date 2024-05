Grassina - avanti tutta Il Sansovino eliminato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024): Balucani, Bruschi, Chioccioli (62’ Mirante), Pasquinuzzi, Biondi, Mazzuoli (65’ Pascucci), Chottong (60’ Barbagli), Bonechi (70’ Biscaro Parrini), Sodiq, Nikolla (84’ Vangi), Miccio. All.: Testini.: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Travagli, Metafonti (72’ Magnolfi), Natale, Baccini (78’Romanelli), Simoni, Dini (86’ Manecchi). All.: Cellini. Arbitro: Baldasseroni di Pistoia. Marcatori: 48’ Tomberli, 96’ Simoni. FIGLINE – La vittoria era il risultato che serviva alper qualificarsi agli spareggi play off di Promozione come migliore seconda del girone C. Obiettivo centrato. Rispetto alilè stato di un passo superiore. Nel primo tempo gli aretini hanno badato più a ...