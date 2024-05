Traffico Roma del 20-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Luce VerdeUn saluto dalla redazione sul Raccordo Anulare delintenso incolonnamenti è in carreggiata interna dal bivio con la casellina fino alla via Appia in carreggiata esterna code per un incidente tra la via Salaria è la via Cassia rallentamenti e code a partire dall’uscita Ottavia fino alla svincolo Pisana per un veicolo in fiamme al chilometro 64 proseguendo su questa carreggiata altre filet all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca è l’uscita Tiburtina per ilintensoin coda sulla via Flaminia tra il Grande Raccordo Anulare e via di Tor di Quinto per un incidente verso il centro code sulla diramazione diSud sul teatro Urbano della 24-teramo rispettivamente tra Torrenova fino al raccordo è da Settecamini alla tangenziale est in tangenziale ...