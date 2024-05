Inter-Lazio 1-1 - brilla Pavard C’è qualche insufficienza | le pagelle – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)è finita 1-1 grazie al gol di Denzel Dumfries nel finale che ha rimesso tutto in parità. Unnonnte nell’ultima giornata a San Siro prima della premiazione. Ledi Tuttosport.1-1. I nerazzurri hanno salutato ieri San Siro dopo la festa scudetto e la premiazione della coppa. Un momento da ricordare per sempre nonostantemacchia di troppo durante la partita.Benjaminche è per distacco – scrive Tuttosport – il migliore della linea difensiva e mette il punto esclamativo sulla sua prestazione. 7 anche per Denzel Dumfries che trova la via del gol. Un centrocampo da 5.5 con Henrick Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu che portano a casa ...