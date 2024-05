Basket giovanile | stasera debutto contro Tortona Under 17 - le finali scudetto La Unahotels è pronta!

(Di lunedì 20 maggio 2024) Caccia al tricolore. Debutta,alle 20, l’17 di coach Giordano Consolini nelledi categoria, ad Agropoli (Salerno). I baby dellaarrivano a questa kermesse dalla porta principale; dopo una prima fase, caratterizzata da alti e bassi, dove si sono classificati al quinto posto (ultimo utile per staccare il pass per la seconda fase), la band di coach Consolini ha invertito la rotta, disputando un girone interregionale con i fiocchi, vincendo di autorità il proprio raggruppamento e guadagnandosi un posto fra le otto teste di serie delle. Quando si arriva a queste fasi, partite facili non ce ne sono, ma il girone D in cui è stata sorteggiata la ...

Enrico Mentana non è mai stato così lontano da La7. Lo Scontro con Lilli Gruber, che l'aveva accusato di «incontinenza» per aver tardato a darle la linea...

Convocati Atalanta , la lista di Gasperini in vista della gara contro la Roma . Le scelte per il match di Serie A di stasera L’ Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara in casa contro la Roma . RECUPERATO Rafael Toloi. ...

La settimana sportiva: Calcio, prima sconfitta stagionale del Trapani - Basket, per gli Shark stasera gara 2 contro Verona - La settimana sportiva: Calcio, prima sconfitta stagionale del Trapani - Basket, per gli Shark stasera gara 2 contro Verona - • Calcio: il Trapani perde l'imbattibilità stagionale nel match casalingo contro la Cavese valido per la prima posizione del girone di Poule scudetto. Un 2-3 che, a detta di Mister Alfio Torrisi in co ...

Arriva il Venezia. Il Palermo stasera dovrà essere come l’acqua - Arriva il Venezia. Il Palermo stasera dovrà essere come l’acqua - stasera bisogna andare in campo con la stessa convinzione di venerdì scorso contro la Sampdoria, facendosi trascinare dai 33 mila del Barbera (i tifosi in Serie A già ci sono andati…). Se si vuole ...

Stasera Italia, Delmastro contro le femministe: "Utero in affitto Pratica disumana" - stasera Italia, Delmastro contro le femministe: "Utero in affitto Pratica disumana" - Anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, durante la trasmissione di Rete 4 stasera Italia, si è scagliato contro "il femminismo di oggi" che non disdegna la pratica della gestazione ...