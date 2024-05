Monaco avverte | Aspetterei a dare per finito Djokovic Al Roland Garros può riaccendere la scintilla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Consueto appuntamento giornaliero con TennisMania, la trasmissione di Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport nella versione dedicata agli Internazionali d’Italia. A parlare è anche Guido, che esprime vari concetti precisi circa i temi del momento. Intanto, una tematica su Tabilo e Jarry non può mancare: “Al vertice del tennis abbiamo atleti alti, che dominano il campo. Anderson e Cilic sono stati i primi del tipo, coprivano già il campo lateralmente molto molto bene. Ora nel tennis i 2 metri riescono a muoversi quasi come degli 1.80. Il servizio avvantaggia indubbiamente, ma è molto tecnico. Con quei 10-15 cm di vantaggio riesci a semplificare di molto la meccanica, fare meno fatica fisica. Se sei 1.80-1.85 devi spingere molto di gambe, logorarti di più e inventarti qualche stratagemma tecnico in più. Non siamo andati tanto lontani da una finale tutta ...