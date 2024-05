Si ferma il sogno della Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo quellaprima squadra, termina anche la stagionedel Pisa. Si interrompe al primo turno dei playoff ilpromozione in1 per i giovani nerazzurri di mister Matteo Innocenti,ti soltanto ai calci di rigore dal Venezia di mister Hernandez. Pisa che esce a testa alta, altissima e anzi con tanti rammarichi, avendo condotto la gara per gran parte del tempo, mostrando pericolosità in fase offensiva con Buffon e Raychev, fino a passare in vantaggio al settimo minuto del secondo tempo supplementare grazie a un gol di Sapola. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso un successo, un gol nel recupero di Alves Rodrigues manda la maratona (centotrentadue i minuti giocati totalmente tra regolamentari, supplementari e recupero) ai calci di rigore. ...