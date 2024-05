Iran - morto il presidente Raisi | cosa è successo

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’piange il. Il numero uno del Paese era a bordo di un elicottero quando quest’ultimo è precipitato. Ora sono in corso tutti gli approfondimenti. La conferma è arrivata solo nelle prime ore di oggi, lunedì 20 maggio, ma sin dalle prime ore le speranze di trovarlo in vita erano davvero minime. L’piange il suoal termine di una giornata ricca di notizie, smentite e conferme sul destino die del ministro degli Esteri. Ilin un incidente aereo – Notizie.com – © AnsaLe ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio di domenica. Decine di mezzi e centinaia di uomini hanno perlustrato la zona dell’incidente aereo e questa mattina la terribile notizia. Per il ...

Pagina 474008 - sottopagina 01 - Pagina 474008 - sottopagina 01 - 20/05 07:20 Morte raisi,Khamenei: Non ci sarà vuoto 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah, no a invasione 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah,no a invasione 19/05 22:45 Posticipo Serie A, Roma-Genoa 1-0 ...

Il presidente iraniano Raisi è morto, trovati i resti dell’elicottero - Il presidente iraniano raisi è morto, trovati i resti dell’elicottero - (Photo by Iranian Presidency / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO ...

Iran, morto Raisi: Mokhber presidente ad interim e capo del governo - Iran, morto raisi: Mokhber presidente ad interim e capo del governo - (Adnkronos) - Primo vice presidente dell'Iran dal 2007, Mohammad Mokhber, 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim raisi ...