Recanatese - tensione a fine gara nel settore ospiti mentre il direttore Cianni si assume le colpe della retrocessione Un pezzo di seggiolino colpisce un carabiniere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Momenti diallapartita. I tifosiinveiscono contro quelli locali e a un certo punto dal lorovola undicheunin servizio che era sceso dalla tribuna coperta per dare man forte alla Polizia alle prese con alcuni sostenitoriche tentavano di scavalcare la parete di vetro che divide la Laterale dalla tribuna coperta. Nessuna conseguenza seria per fortuna per il. Un episodio ripreso dalle telecamere interne allo stadio e che potrebbe avere conseguenze per la tifoseria ospite. Allapartita la delusione è totale, fuori e dentro al campo. Parla per tutti il ...